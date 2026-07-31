Москва31 июлВести.Ребенок пострадал в результате атаки со стороны Украины на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Мальчик получил ранения при падении обломков дрона на частный дом.
В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен больницу медики оказывают необходимую помощьнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Также части беспилотника рухнули в Гуково и Батайске.
Всего с 9.00 31 июля, пятницы, над областью сбили около 10 вражеских БПЛА, за последние сутки – более 150.