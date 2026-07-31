Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области в результате атаки БПЛА ранен ребенок Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ в Ростовской области

Москва31 июл Вести.Ребенок пострадал в результате атаки со стороны Украины на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Мальчик получил ранения при падении обломков дрона на частный дом.

В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен больницу медики оказывают необходимую помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Также части беспилотника рухнули в Гуково и Батайске.

Всего с 9.00 31 июля, пятницы, над областью сбили около 10 вражеских БПЛА, за последние сутки – более 150.