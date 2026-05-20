В Ростове один человек ранен после падения БПЛА на 24-этажный дом

Москва20 мая Вести.Один человек получил ранения в результате падения БПЛА на 24-этажный многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Город оказался под атакой беспилотников днем в среду.

В Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию дом написал Слюсарь в MAX

У мужчины зафиксировано ранение средней степени тяжести. Его уже доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Кроме того, помимо Ростова беспилотники ВСУ были уничтожены и в Каменск-Шахтинском, а также в Семикаракорском, Сальском, Миллеровском и Зеленоградском районах.

Уничтожение БПЛА Украины на территории региона продолжается.