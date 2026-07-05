В Ростове-на-Дону обломками БПЛА повреждено здание общепита Слюсарь: здание общепита пострадало в результате ночной атаки БПЛА

Москва5 июл Вести.Обломки БПЛА повредили здание одного из заведений общепита Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

ВСУ предприняли ракетную и беспилотную атаку на Ростовскую область прошедшей ночью. В четырех районах были уничтожены ракета и дроны.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита проинформировал глаза региона

В результате происшествия никто не пострадал, возгорания на объекте не произошло.

4 июля системы ПВО уничтожили над Ростовской областью и другими регионами свыше 500 воздушных целей, в том числе крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и реактивные снаряды HIMARS.