Москва23 апрВести.Коммерческий объект и эстакада повреждены в Ростовской области после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Враг предпринял попытку атаки утром 23 апреля, однако в Каменском районе региона удалось уничтожить несколько беспилотных летательных аппаратов.
Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без разрушений на земле. Обломки БПЛА обрушились на территорию коммерческого объекта, повреждена эстакаданаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере MAX
Информация о пострадавших уточняется.