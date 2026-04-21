Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ

Москва21 апр Вести.Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны украинских боевиков — уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Враг нанес удары ночью 21 апреля.

Отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах. Атаке подверглись: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский,Тарасовский районы написал Слюсарь в своем канале в мессенджере MAX

Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

В поселке Реконструктор из-за падения обломков беспилотников повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Власти окажут помощь в устранении последствий.

В районе поселка Персиановский произошло нарушение работы контактной сети ж/д транспорта — было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе станции Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни. В настоящее время питание контактной сети восстановлено, движение осуществляется в обоих направлениях.