Москва16 июлВести.Украинские боевики ударили по Ростовской области — в ходе отражения воздушной атаки уничтожено 25 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Удары были нанесены ночью 16 июля.
Уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и 5 районах области. Атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районынаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях уточняется.