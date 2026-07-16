В ходе отражения украинской атаки на Ростовскую область уничтожено 25 БПЛА

В ходе отражения воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область уничтожено 25 БПЛА В ходе отражения украинской атаки на Ростовскую область уничтожено 25 БПЛА

Москва16 июл Вести.Украинские боевики ударили по Ростовской области — в ходе отражения воздушной атаки уничтожено 25 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Удары были нанесены ночью 16 июля.

Уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и 5 районах области. Атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях уточняется.