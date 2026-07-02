Москва2 июлВести.За ночь силы ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали более 25 беспилотников над шестью районами Ростовской области, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах областинаписал чиновник
Он уточнил, что это коснулось Чертковского, Верхнедонского, Миллеровского, Боковского, Шолоховского, Тарасовского районов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.