Слюсарь: более 25 БПЛА уничтожено ночью над шестью районами Ростовской области

За ночь над Ростовской областью сбито более 25 беспилотников Слюсарь: более 25 БПЛА уничтожено ночью над шестью районами Ростовской области

Москва2 июл Вести.За ночь силы ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали более 25 беспилотников над шестью районами Ростовской области, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области написал чиновник

Он уточнил, что это коснулось Чертковского, Верхнедонского, Миллеровского, Боковского, Шолоховского, Тарасовского районов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.