Слюсарь: над Ростовской областью за ночь было уничтожено 15 беспилотников

Ночью в Ростовской области было сбито 15 БПЛА Слюсарь: над Ростовской областью за ночь было уничтожено 15 беспилотников

Москва6 июл Вести.За ночь силы ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали в небе над Ростовской областью в разных районах 15 беспилотников, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены полтора десятка БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала написал глава области

Он уточнил, что беспилотники были сбиты в городе Гуково, а также в Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.