Три десятка БПЛА сбили в Ростовской области Слюсарь: тридцать БПЛА сбили над пятью районами Ростовской области

Москва24 июн Вести.Порядка тридцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали силы противовоздушной обороны в ночь на 24 июня над территорией пяти районов Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Около трех десятков БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском написал чиновник

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. Информации о разрушениях жилых строений и инфраструктуры также не поступало. Эти данные будут уточняться, подчеркнул губернатор.