БПЛА сбили в трех районах Ростовской области Слюсарь: БПЛА ликвидировали ночью в трех районах Ростовской области

Москва19 мая Вести.Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в ночь на 19 мая над территориями трех районов Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах: Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовском написал чиновник

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

По словам губернатора, информация будет уточняться.