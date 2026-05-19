Москва19 маяВести.Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в ночь на 19 мая над территориями трех районов Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах: Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовскомнаписал чиновник
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
По словам губернатора, информация будет уточняться.