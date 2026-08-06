Слюсарь: более 20 БПЛА сбили в шести районах Ростовской области

В Ростовской области за ночь сбили около 20 беспилотников Слюсарь: более 20 БПЛА сбили в шести районах Ростовской области

Москва6 авг Вести.Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали минувшей ночью над шестью районами Ростовской области, об этом утром 6 августа сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском написал чиновник

По его словам, информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Подробности случившегося будут уточняться.