Москва6 авгВести.Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали минувшей ночью над шестью районами Ростовской области, об этом утром 6 августа сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовскомнаписал чиновник
По его словам, информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Подробности случившегося будут уточняться.