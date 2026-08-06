В Ростовской области силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников за ночь

В Ростовской области за ночь сбито более 20 дронов в шести районах В Ростовской области силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников за ночь

Москва6 авг Вести.В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что воздушные цели были перехвачены в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

Данных о пострадавших пока не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.