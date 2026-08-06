Москва6 авгВести.В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовскомнаписал Юрий Слюсарь
Отмечается, что воздушные цели были перехвачены в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
Данных о пострадавших пока не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.