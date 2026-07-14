Слюсарь: силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в пяти районах Ростовской области

Около 20 БПЛА сбито за ночь в пяти района Ростовской области Слюсарь: силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА в пяти районах Ростовской области

Москва14 июл Вести.За ночь силы ПВО Министерства обороны ликвидировали около 20 беспилотников в небе над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА в Таганроге и пяти районах области написал чиновник

Он уточнил, что это коснулось Матвеево-Курганского, Шолоховского, Усть-Донецкого, Кашарского и Чертковского районов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.