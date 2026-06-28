Слюсарь: 20 БПЛА сбито в трех городах и шести районах Ростовской области за ночь

Двадцать дронов сбито в Ростовской области за ночь Слюсарь: 20 БПЛА сбито в трех городах и шести районах Ростовской области за ночь

Москва28 июн Вести.Двадцать беспилотных летательных аппаратов сбито силами ПВО в трех городах и шести районах Ростовской области за прошедшую ночь, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область два десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, шести районах области: Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском написал губернатор

Он также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Опасность атаки дронов сохраняется.