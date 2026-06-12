Москва12 июнВести.Более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов ликвидировали средства противовоздушной обороны минувшей ночью над пятью районами Ростовской области, об этом утром 12 июня сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Более шести десятков БПЛА уничтожены в 5 районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховскомнаписал чиновник
По имеющимся данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Слюсарь отметил, что информация будет уточняться.