Слюсарь: более 60 БПЛА ликвидировали в пяти районах Ростовской области

Более шестидесяти дронов уничтожили в Ростовской области Слюсарь: более 60 БПЛА ликвидировали в пяти районах Ростовской области

Москва12 июн Вести.Более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов ликвидировали средства противовоздушной обороны минувшей ночью над пятью районами Ростовской области, об этом утром 12 июня сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Более шести десятков БПЛА уничтожены в 5 районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском написал чиновник

По имеющимся данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Слюсарь отметил, что информация будет уточняться.