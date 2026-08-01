Москва1 авгВести.В небе над территорией Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны сбили более 20 украинских дронов за ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганскомнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Беспилотная опасность сохраняется. Информации о пострадавших и разрушениях нет.