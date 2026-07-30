За ночь над Ростовской областью сбили более 40 украинских БПЛА

Ночью украинские БПЛА атаковали Таганрог и 8 районов Ростовской области За ночь над Ростовской областью сбили более 40 украинских БПЛА

Москва30 июл Вести.За ночь над Ростовской областью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили более 40 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. При падении обломков дрона повреждены окна в жилом доме в селе Русская-Слободка. Пострадавших нет.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском написал глава региона в мессенджере МАХ

Опасность вражеской атаки сохраняется, местных жителей просят соблюдать осторожность, не появляться на открытых участках улиц и не подходить к окнам.