Москва8 июл Вести.Минувшей ночью силы ПВО отражали массированный налет беспилотников на Ростовскую область. Было уничтожено порядка 70 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке… В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА написал Юрий Слюсарь

Атакам подверглись 11 районов области – Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Чертковский, Шолоховский, города Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также Таганрогский залив.

В акватории залива повреждены два танкера, два человека получили легкие ранения. Танкеры были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло.

Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.