В Таганрогском заливе при атаке БПЛА повреждены два танкера

В Таганрогском заливе в результате удара дронов повреждены два танкера В Таганрогском заливе при атаке БПЛА повреждены два танкера

Москва8 июл Вести.В акватории Таганрогского залива в ходе ночной атаки беспилотников получили повреждения два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. К сожалению, не обошлось без последствий… В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что двое членов экипажа получили легкие ранения – одному обработали рану на месте, второго доставили в больницу. После оказания помощи оба отказались от госпитализации. С одного из судов эвакуировали команду.

Танкеры были порожними, утечки топлива не зафиксировано.

Всего за ночь система ПВО сбила порядка 70 дронов. Под удары попали 11 районов области, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и акватория Таганрогского залива.

Угроза новых атак в регионе сохраняется, отметил Юрий Слюсарь.