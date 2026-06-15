Слюсарь: БПЛА ликвидировали в Таганроге и двух районах Ростовской области

Атаку БПЛА отразили ночью в Таганроге Слюсарь: БПЛА ликвидировали в Таганроге и двух районах Ростовской области

Москва15 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, дроны были сбиты в небе над Таганрогом и двумя районами региона, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах написал чиновник в личном канале МАХ

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых построек и инфраструктуры также не зафиксировано.

Информация о последствиях будет уточняться, подчеркнул Слюсарь.