Москва15 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, дроны были сбиты в небе над Таганрогом и двумя районами региона, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районахнаписал чиновник в личном канале МАХ
По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых построек и инфраструктуры также не зафиксировано.
Информация о последствиях будет уточняться, подчеркнул Слюсарь.