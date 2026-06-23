Слюсарь: более 10 БПЛА ликвидировали в семи районах Ростовской области

Ночную атаку БПЛА отразили в семи районах Ростовской области Слюсарь: более 10 БПЛА ликвидировали в семи районах Ростовской области

Москва23 июн Вести.Более десятка беспилотных летательных аппаратов сбили минувшей ночью средства противовоздушной обороны над семью районами Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Сегодня ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовская область уничтожены более десятка БПЛА в 7 районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском написал чиновник

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых строений и инфраструктуры также не зафиксирована. Информация будет уточняться.

Также Слюсарь отметил, что беспилотная опасность на территории региона сохраняется.