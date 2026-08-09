В Ростовской области силы ПВО за ночь ликвидировали около 30 беспилотников

В Ростовской области ночью сбили около 30 БПЛА в Таганроге и восьми районах В Ростовской области силы ПВО за ночь ликвидировали около 30 беспилотников

Москва9 авг Вести.Над территорией Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили порядка 30 беспилотных летательных аппаратов за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около трех десятков БПЛА: в Таганроге и восьми районах области написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что атаку отразили в Таганроге и восьми районах области – Азовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском.

Информации о пострадавших не поступало.

Данные о последствиях уточняются.