Москва9 авгВести.Над территорией Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили порядка 30 беспилотных летательных аппаратов за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около трех десятков БПЛА: в Таганроге и восьми районах областинаписал Юрий Слюсарь
Отмечается, что атаку отразили в Таганроге и восьми районах области – Азовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском.
Информации о пострадавших не поступало.
Данные о последствиях уточняются.