Москва18 маяВести.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Таганрог и два района Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районахнаписал чиновник утром 18 мая
Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Данные о последствиях уточняются.