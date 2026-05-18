Слюсарь: атаку БПЛА отразили в Таганроге и двух районах Ростовской области

БПЛА совершили ночную атаку на Таганрог Слюсарь: атаку БПЛА отразили в Таганроге и двух районах Ростовской области

Москва18 мая Вести.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Таганрог и два района Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах написал чиновник утром 18 мая

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Данные о последствиях уточняются.