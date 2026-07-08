Москва8 июлВести.В Таганрогском заливе в результате ночной атаки украинских БПЛА были повреждены два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Одному из пострадавших медпомощь оказали на месте, второго доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, проинформировал глава региона.
Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипажнаписал Слюсарь в MAX
Он также уточнил, что танкеры были пустыми, розлива нефтепродуктов не произошло.
По словам губернатора, ночью 8 июля Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. В ходе ее отражения было уничтожено около 70 БПЛА противника.