Два человека пострадали при атаке на танкеры в Таганрогском заливе

Двое ранены на танкерах при атаке БПЛА в Таганрогском заливе Два человека пострадали при атаке на танкеры в Таганрогском заливе

Москва8 июл Вести.В Таганрогском заливе в результате ночной атаки украинских БПЛА были повреждены два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Одному из пострадавших медпомощь оказали на месте, второго доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, проинформировал глава региона.

Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж написал Слюсарь в MAX

Он также уточнил, что танкеры были пустыми, розлива нефтепродуктов не произошло.

По словам губернатора, ночью 8 июля Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. В ходе ее отражения было уничтожено около 70 БПЛА противника.