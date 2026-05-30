Почти 50 БПЛА сбиты над Ростовской областью

Слюсарь: почти 50 БПЛА уничтожены в городах и районах Ростовской области Почти 50 БПЛА сбиты над Ростовской областью

Москва30 мая Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в MAX о последствиях атаки ВСУ на регион.

По уточненной информации, в ходе отражения воздушной атаки на область 30 мая было уничтожено почти 50 БПЛА.

Атаке кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и еще 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской сказано в сообщении

К сожалению, в результате атаки пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также глава субъекта сообщил о ликвидации пожара в порту Таганрога – утечки мазута с загоревшегося танкера не произошло.