Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в MAX о последствиях атаки ВСУ на регион.
По уточненной информации, в ходе отражения воздушной атаки на область 30 мая было уничтожено почти 50 БПЛА.
Атаке кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и еще 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонскойсказано в сообщении
К сожалению, в результате атаки пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Также глава субъекта сообщил о ликвидации пожара в порту Таганрога – утечки мазута с загоревшегося танкера не произошло.