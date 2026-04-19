Слюсарь: в Таганроге после атаки БПЛА за медпомощью обратились три человека

Москва19 апр Вести.Ночью 19 апреля в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганроге пострадали три человека, повреждена коммерческая инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Таганроге – троо человек обратились за медицинской помощью. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений уточнил глава региона в своем Telegram-канале

По его словам, БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе.

Губернатор предупредил, что на территории Ростовской области сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал жителей региона к осторожности.