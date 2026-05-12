Москва12 маяВести.Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов в городе. Соответствующее предупреждение она опубликовала в своем Telegram-канале.
Ночью 12 мая в Миллеровском районе Ростовской области силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Информация о разрушениях на земле к областным властям не поступала.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над тремя российскими регионами — Белгородской, Воронежской и Ростовской областями — были сбиты 27 украинских БПЛА, столько Украина выпустила по территории РФ после окончания временного перемирия.