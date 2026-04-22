Москва22 апрВести.В Таганроге объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогупредупредила мэр в своем Telegram-канале
Глава Таганрога рекомендовала предпринять меры предосторожности и сохранять спокойствие.
Ночью 22 апреля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России. В Сызрани в результате атаки беспилотников произошло обрушение подъезда жилого дома.