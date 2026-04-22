Воздушная тревога объявлена в Таганроге Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге

Москва22 апр Вести.В Таганроге объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Глава Таганрога рекомендовала предпринять меры предосторожности и сохранять спокойствие.

Ночью 22 апреля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России. В Сызрани в результате атаки беспилотников произошло обрушение подъезда жилого дома.