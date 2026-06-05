Мэр Таганрога предупредила об угрозе удара БПЛА по городу Мэр Камбулова: Таганрогу угрожает удар украинских БПЛА

Москва5 июн Вести.Таганрог столкнулся с угрозой удара украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогу. Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112 предупредила мэр в своем канале в мессенджере MAX, попросив жителей сохранять спокойствие и предпринять меры предосторожности

Согласно данным из канала в MAX региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), режим беспилотной опасности на территории Ростовской области был объявлен в 22.04 мск.