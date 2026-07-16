В Таганроге объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА Воздушная тревога объявлена в Таганроге из-за угрозы БПЛА

Москва16 июл Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогу. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112. Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! предупредила мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 16 июля воздушная тревога из-за угрозы непосредственного удара БПЛА была объявлена в Воронеже.