Москва16 июл Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронеже. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112 предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области был объявлен 15 июля. В настоящее время тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотников объявлена также в Богучарском и Бутурлиновском районах.