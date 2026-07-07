В Воронеже звучит тревога, опасность атаки БПЛА объявлена по всему региону

В Воронежской области объявлена беспилотная опасность, в Воронеже – угроза В Воронеже звучит тревога, опасность атаки БПЛА объявлена по всему региону

Москва7 июл Вести.Управление МЧС России по Воронежской области вечером 7 июля распространило предупреждение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

Опасность атаки беспилотных воздушных судов! говорится в публикации ведомстве в мессенджере MAX

Со своей стороны, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже работают сирены, оповещающие об угрозе непосредственного удара БПЛА.

Жителей региона попросили соблюдать спокойствие, укрыться в безопасных помещениях и ждать отбоя воздушной тревоги.