Москва31 маяВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.
Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
Он также проинформировал, что в Россошанском районе работают сирены, оповещающие о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
Губернатор заверил, что силы ПВО наготове, попросил жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями официальных структур.
В первый раз Гусев опубликовал предупреждение о беспилотной опасности в 20.44 в своем MAX-канале. Примерно через полчаса предупреждение было отменено.