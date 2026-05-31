Беспилотная опасность объявлена в Воронежской области во второй раз за вечер

Москва31 мая Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА написал он в мессенджере MAX

Он также проинформировал, что в Россошанском районе работают сирены, оповещающие о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Губернатор заверил, что силы ПВО наготове, попросил жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями официальных структур.

В первый раз Гусев опубликовал предупреждение о беспилотной опасности в 20.44 в своем MAX-канале. Примерно через полчаса предупреждение было отменено.