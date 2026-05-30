Губернатор Воронежской области предупредил жителей об угрозе атаки БПЛА В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Москва30 мая Вести.В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА написал Александр Гусев

Он отметил, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или МЧС.

Ранее беспилотную опасность объявляли в ряде регионов России.