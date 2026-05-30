Москва30 маяВести.В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАнаписал Александр Гусев
Он отметил, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или МЧС.
Ранее беспилотную опасность объявляли в ряде регионов России.