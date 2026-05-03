Москва3 маяВести.В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Внимание! Воронеж – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещениянаписал он в своем Telegram-канале
Гусев призвал жителей укрыться в безопасных помещениях и при необходимости звонить по телефону 112.
Ранее о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА было объявлено в Россошанском районе Воронежской области.