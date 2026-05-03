Воронежу угрожают непосредственные удары БПЛА, в городе звучат сирены В Воронеже включились системы оповещения из-за угрозы ударов БПЛА

Москва3 мая Вести.В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Внимание! Воронеж – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения написал он в своем Telegram-канале

Гусев призвал жителей укрыться в безопасных помещениях и при необходимости звонить по телефону 112.

Ранее о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА было объявлено в Россошанском районе Воронежской области.