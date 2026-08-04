Москва4 авгВести.Два района Воронежской области оказались под угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Кантемировский и Россошанский районы – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
На этих территориях работают системы оповещения.
Гусев призвал граждан укрыться в безопасных помещениях, а при обнаружении беспилотника – сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.
Незадолго до этого губернатор объявил о беспилотной опасности на всей территории Воронежской области.