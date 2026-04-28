В Нововоронеже и районах Воронежской области объявлена тревога в связи с БПЛА

В двух районах Воронежской области и Нововоронеже включились сирены В Нововоронеже и районах Воронежской области объявлена тревога в связи с БПЛА

Москва28 апр Вести.В Острогожском и Лискинском районах Воронежской области, а также городе Нововоронеж работают сирены, оповещающие об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал жителей укрыться в безопасных помещениях и отойти от окон.

Острогожский и Лискинский районы, Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения написал Гусев в своем Telegram-канале

Он призвал граждан при обнаружении БПЛА сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

Примерно за полчаса до этого губернатор объявил опасность атаки беспилотников по всей территории Воронежской области.