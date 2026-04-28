Москва28 апрВести.В Острогожском и Лискинском районах Воронежской области, а также городе Нововоронеж работают сирены, оповещающие об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей укрыться в безопасных помещениях и отойти от окон.
Острогожский и Лискинский районы, Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещениянаписал Гусев в своем Telegram-канале
Он призвал граждан при обнаружении БПЛА сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.
Примерно за полчаса до этого губернатор объявил опасность атаки беспилотников по всей территории Воронежской области.