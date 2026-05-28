В Россошанском районе включились сирены, оповещающие об угрозе удара БПЛА В Россошанском районе Воронежской области объявлена угроза удара БПЛА

Москва28 мая Вести.Тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Россошанском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В районе включились системы оповещения.

Гусев настоятельно рекомендовал жителям зайти в помещение и отойти от окон.

Он напомнил, что при обнаружении БПЛА необходимо сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

Незадолго до этого губернатор объявил об опасности атаки БПЛА на всей территории Воронежской области.