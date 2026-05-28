Москва28 маяВести.Тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Россошанском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В районе включились системы оповещения.
Гусев настоятельно рекомендовал жителям зайти в помещение и отойти от окон.
Он напомнил, что при обнаружении БПЛА необходимо сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.
Незадолго до этого губернатор объявил об опасности атаки БПЛА на всей территории Воронежской области.