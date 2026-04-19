Непосредственная угроза атаки БПЛА объявлена в Воронеже и Нововоронеже

Москва19 апр Вести.Системы оповещения включились в Воронеже и Нововоронеже. Там возникла угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.

Внимание! Воронеж и Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал он в мессенджере MAX

Глава региона посоветовал жителям укрыться в помещениях и отойти от окон.

При обнаружении беспилотника, людям следует сразу уйти из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

Ранее Гусев объявил об опасности атаки БПЛА на все территории Воронежской области.