Еще три района Воронежской области оказались под угрозой ударов БПЛА

В трех районах Воронежской области включились сирены, оповещающие об угрозе БПЛА Еще три района Воронежской области оказались под угрозой ударов БПЛА

Москва4 авг Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о тревоге в связи с угрозой ударов БПЛА еще в трех районах.

Бобровский, Бутурлиновский и Лискинский районы – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал он в мессенджере MAX

На этих территориях работают системы оповещения.

Незадолго до этого Гусев сообщил о беспилотной опасности на всей территории Воронежской области, а затем – о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах.