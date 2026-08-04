Москва4 авгВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о тревоге в связи с угрозой ударов БПЛА еще в трех районах.
Бобровский, Бутурлиновский и Лискинский районы – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
На этих территориях работают системы оповещения.
Незадолго до этого Гусев сообщил о беспилотной опасности на всей территории Воронежской области, а затем – о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах.