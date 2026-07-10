Москва10 июлВести.На территории Воронежской области объявлена беспилотная опасность, проинформировал жителей губернатор Александр Гусев.
Сообщение опубликовано в его мессенджере MAX сегодня, 10 июля, в 9.57.
Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАпредупредил глава региона
В Россошанском районе, подчеркнул Гусев, объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Там работают системы оповещения.
Он заверил, что силы ПВО наготове, а также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или МЧС.