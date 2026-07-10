Гусев предупредил жителей Воронежской области об опасности атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Москва10 июл Вести.На территории Воронежской области объявлена беспилотная опасность, проинформировал жителей губернатор Александр Гусев.

Сообщение опубликовано в его мессенджере MAX сегодня, 10 июля, в 9.57.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА предупредил глава региона

В Россошанском районе, подчеркнул Гусев, объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Там работают системы оповещения.

Он заверил, что силы ПВО наготове, а также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или МЧС.