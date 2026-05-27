Москва27 маяВести.Два района Воронежской области находятся под угрозой непосредственного удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в MAX.
Он уточнил, что речь идет об Острогожском и Лискинском районах. Там сейчас работают системы оповещения.
Внимание! Острогожский и Лискинский районы – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛАговорится в сообщении
Губернатор призвал жителей укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. Тем, кто увидит БПЛА, он посоветовал сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.