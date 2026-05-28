Москва28 маяВести.В Таганроге объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Внимание – угроза применения БПЛА по Таганрогунаписала она в своем Telegram-канале
Она обратилась к жителям с просьбой проявлять осторожность и сохранять спокойствие и напомнила, что вести фото- и видеосъемку категорически запрещено.
В случае обнаружения БПЛА Камбулова рекомендовала обращаться в полицию или звонить по телефону 112.
Ранее вечером 28 мая в Таганроге и объявлялись ракетная опасность и опасность атаки БПЛА. Однако через некоторое время Камбулова объявила отбой.