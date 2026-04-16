Светлана Камбулова объявила об угрозе применения БПЛА по Таганрогу В Таганроге объявлена угроза применения БПЛА

Москва16 апр Вести.Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила в MAX об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов.

Градоначальник рассказала об основных правилах безопасности при атаке БПЛА: необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте необходимо покинуть транспортное средство.

Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогу сказано в сообщении

Камбулова напомнила о строгом запрете ведения фото и видеонаблюдения летящего БПЛА. Также категорически запрещаются попытки сбить дрон и использовать в зоне его видимости радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства GPS.

При падении БПЛА нельзя предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом, поскольку к нему может быть прикреплено взрывное устройство.