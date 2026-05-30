Москва30 маяВести.Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила, что городу вновь угрожает атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Внимание – угроза применения БПЛА по Таганрогунаписала она в мессенджере MAX
Она напомнила о категорическом запрете вести фото- и видеосъемку работы ПВО или беспилотников и необходимости в случае обнаружения аппаратов сообщить в полицию или службу экстренного реагирования по телефону 112.
Камбулова попросила горожан проявлять осторожность и сохранять спокойствие.
Ранее глава Таганрога сообщила, что в результате атаки на город минувшей ночью повреждения получили здания коммерческих организаций, одного социального объекта, детского сада, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стекла, также поврежден один автомобиль. А при атаке 27 мая пострадали два человека, была разрушена котельная. Власти Таганрога приняли решение о расширении границы локального режима ЧС.