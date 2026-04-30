В Таганроге объявлена беспилотная опасность Таганрожцев предупредили об опасности атаки БПЛА

Москва30 апр Вести.Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила, что городу угрожает опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Внимание! Угроза применения БПЛА по Таганрогу написала она в своем Telegram-канале

Камбулова призвала жителей города укрыться в помещениях с несущими стенами и без окон.

Градоначальница напомнила о запрете вести фото- и видеосъемку беспилотников, находящихся в воздухе, а также съемку места падения аппарата.

В случае обнаружения беспилотника или его фрагментов Камбулова призвала сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112.