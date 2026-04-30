Москва30 апрВести.Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила, что городу угрожает опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Внимание! Угроза применения БПЛА по Таганрогунаписала она в своем Telegram-канале
Камбулова призвала жителей города укрыться в помещениях с несущими стенами и без окон.
Градоначальница напомнила о запрете вести фото- и видеосъемку беспилотников, находящихся в воздухе, а также съемку места падения аппарата.
В случае обнаружения беспилотника или его фрагментов Камбулова призвала сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112.