Москва10 июл Вести.Глава Таганрога Светлана Камбулова во второй раз за вечер 10 июля объявила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по городу.

Внимание – угроза применения БПЛА по Таганрогу написала она в мессенджере MAX

Сообщение опубликовано в 20.53 московского времени.

Камбулова обратилась к жителям с призывом проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.

Она напомнила, что вести фото- и видеосъемку категорически запрещается.

В случае обнаружения беспилотника глава городской администрации рекомендовала звонить в полицию или по телефону 112.

Предыдущее предупреждение об угрозе атаки беспилотников Камбулова опубликовала в 17.59 10 июля.