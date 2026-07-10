Москва10 июлВести.Глава Таганрога Светлана Камбулова во второй раз за вечер 10 июля объявила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по городу.
Внимание – угроза применения БПЛА по Таганрогунаписала она в мессенджере MAX
Сообщение опубликовано в 20.53 московского времени.
Камбулова обратилась к жителям с призывом проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.
Она напомнила, что вести фото- и видеосъемку категорически запрещается.
В случае обнаружения беспилотника глава городской администрации рекомендовала звонить в полицию или по телефону 112.
Предыдущее предупреждение об угрозе атаки беспилотников Камбулова опубликовала в 17.59 10 июля.