Москва10 июлВести.На территории Таганрога объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Предупреждение было опубликовано в MAX в 17.59 по московскому времени в пятницу, 10 июля.
Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку … Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствиеговорится в публикации
Светлана Камбулова напомнила, что при обнаружении БПЛА необходимо сообщить об этом в полицию или экстренные службы по номеру 112.