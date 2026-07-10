В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА по городу

Камбулова предупредила об угрозе применения БПЛА по Таганрогу В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА по городу

Москва10 июл Вести.На территории Таганрога объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Предупреждение было опубликовано в MAX в 17.59 по московскому времени в пятницу, 10 июля.

Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку … Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие говорится в публикации

Светлана Камбулова напомнила, что при обнаружении БПЛА необходимо сообщить об этом в полицию или экстренные службы по номеру 112.