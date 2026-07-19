Москва19 июл Вести.На территории Таганрога объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогу. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112. Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие предупредила мэр в своем канале на платформе MAX

Ранее вечером 19 июля воздушная тревога была объявлена в нескольких российских регионах, включая Липецкую, Тульскую, Воронежскую и Волгоградскую области, а также Республику Крым.