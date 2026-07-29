Москва29 июлВести.В ходе ночной массированной атаки на территорию Ростовской области сбиты порядка 60 украинских беспилотников и ракеты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области - Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливенаписал глава региона в мессенджере МАХ
Один человек получил ранения в результате удара по Таганрогу, его госпитализировали. Обломки рухнули на многоквартирный дом, жителей эвакуировали и разместили в ПВР. Также повреждения получили несколько частных домов.
Ранее стало известно, что при атаке на город погибла женщина.
Воздушная опасность в регионе сохраняется, гражданам необходимо покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.